Геннадій Зубко: В Україні працюватиме посланник Уряду Німеччини з питань децентралізації

В Україні працюватиме посланник Уряду Німеччини з питань децентралізації . Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

За його словами уповноважена особа німецького Уряду з питань реформи децентралізації вже у вересні розпочне роботу в Україні.

«Реформа децентралізації на сьогодні є однією з найуспішніших і вже має показові фінансові і матеріальні результати. Реформа отримала високу оцінку з боку Європейського Союзу, зокрема і Німеччини, за підтримки якої в Україні реалізується багато проектів. Делегування від Уряду Німеччини посланника з питань децентралізації ще одне свідчення успішності впровадження реформи. Децентралізації має найбільшу серед інших реформ підтримку з боку ЄС. Німеччина наш надійний партнер у впровадженні як реформи децентралізації, так і енергоефективності. Певен, що присутність і робота уповноваженої особи поглибить наше партнерство з точки зору співробітництва між регіонами України та Німеччини, а також впровадження інфраструктурних проектів з використанням німецького досвіду», - зазначив Геннадій Зубко.