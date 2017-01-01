Антикорупційна реформа України є вкрай важливою для створення заможної європейської держави та повинна продовжуватися

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевічус під час зустрічі з представниками НАБУ, САП та Антикорупційної ініціативи ЄС у Вільнюсі вчора, 28 серпня. “Ми вітаємо зусилля спеціальних антикорупційних органів України в боротьбі з корупцією та сподіваємось, що вони і надалі зможуть працювати ефективно та незалежно. Не менш важливим є те, щоб справи, які вони розслідують, доходили до суду, досягались конкретні результати та появлялись обвинувальні вироки. Також важливо створити спеціалізований антикорупційний суд в найкоротші терміни” – сказав міністр закордонних справ Литви.

Цією зустріччю розпочався дводенний візит керівництва НАБУ та антикорупційної прокуратури в Литву в рамках ознайомчого туру. Його мета - перейняти кращий європейський досвід в питаннях розслідування злочинів незаконного збагачення. До складу української делегації входять представники НАБУ та САП, включаючи керівників цих відомств – Артема Ситника та Назара Холодницького. Делегацію супроводжують експерти Антикорупційної ініціативи ЄС - найбільшої програми технічної допомоги Україні від ЄС в боротьбі з корупцією. Серед них - Ека Ткешелашвілі - очільниця Антикорупційної ініціативи ЄС.

В перший день візиту українська делегація провела зустрічі з міністром закордонних справ Литви, офісом Генерального прокурора, Спеціальною службою розслідувань, Службою розслідувань фінансових злочинів. Коментуючи даний візит до Литви, пані Ткешелашвілі зазначила, що цінність цієї поїздки полягає не тільки в тому, що представники НАБУ та САП зможуть перейняти кращий європейський досвід розслідування злочинів незаконного збагачення. Важливо також те, що українські чиновники зможуть почути з перших уст про успішну історію боротьби з корупцією від литовських колег.

На 29 серпня заплановані зустрічі з парламентським антикорупційним та правовим комітетами, Департаментом кримінальних справ Верховного Суду Литви та Конституційним Судом.