Угода про асоціацію між ЄС та Україною повністю набуває чинності

Сьогодні повністю набуває чинності Угода про асоціацію між Європейським Союзом та Україною. Ця Угода, включаючи поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ), є основним інструментом зближення України з ЄС. Вона сприяє глибшим політичним відносинам, сильнішим економічним зв’язкам, а також дотриманню спільних європейських цінностей. Вільна торгівля відкриває для України ринки. Вона сприяє адаптації законодавства, стандартів та регламентів до норм ЄС та міжнародних норм. Таким чином, поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі є основою для модернізації торгових відносин та економічного розвитку України.

Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер відзначив: “Рішучість є однією з чеснот. Сьогодні, незважаючи ні на які виклики, ми це зробили. Угода про асоціацію з Україною набуває чинності. А це означає, що Європейський Союз виконує своє обіцянку, надану нашим українським друзям. Я вдячний всім, завдяки кому це стало можливим: тим, хто стояв на Майдані; а також тим, хто важко працює над реформами, щоб зробити Україну кращою. Цей день - святковий для нашого європейського континенту”.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки та Віце-президент Єврокомісії Федеріка Моґеріні сказала: “Сьогодні ми врешті досягли того, над чим працювали останніми роками: тіснішої асоціації між Європейським Союзом та Україною. Вона означає, що наші громадяни стали ближчими один до одного; ринки стали більшими; відкрилось більше можливостей для бізнесу та підприємців; більш активним є обмін досвідом, інформацією та знаннями. Це показує, що ми розділяємо спільні цілі, а також що громадяни України в наступні роки можуть сподіватися на підтримку та співпрацю з Європейським Союзом”.

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган сказав наступне: “Наступні покоління українських громадян будуть пожинати плоди більш тісної асоціації з ЄС. Ми вже можемо бачити перші конкретні результати від реалізації Угоди: збільшився український експорт до ЄС, й ЄС затвердив за собою позицію найбільшого торгового партнера України. Безпрецедентними є останні зусилля України по здійсненню реформ. Проте попереду залишається ще багато роботи, як-от боротьба з корупцією, яку варто продовжувати. Європейський Союз і надалі буде надавати підтримку Україні в її реформаторських зусиллях: як шляхом надання консультацій, так й фінансово”.

Європейський Союз незмінно підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. ЄС також підтримує продовження амбітних зусиль української влади з реформування українських інституцій та економіки. Це має розкрити весь потенціал Угоди про асоціацію, а також надати можливість громадянам України користуватися всіма перевагами Угоди.

Відповідно до Угоди про асоціацію Україна взяла на себе зобов’язання провести структурні реформи в таких сферах: демократія, права людини, верховенство права, якісне державне управління, торгівля та сталий розвиток. Угода про асоціацію також передбачає посилену співпрацю з питань захисту навколишнього середовища, соціального розвитку та соціального захисту, транспорту, захисту прав споживачів, рівних можливостей, освіти, молоді та культури, промисловості та енергетики. Набуття чинності цією Угодою надасть нового поштовху для співпраці в сфері зовнішньої політики та політики безпеки, юстиції, оподаткування, управління державними фінансами, науки та технології, освіти та цифрових технологій.