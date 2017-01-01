Енергетична політика у фокусі візиту Віце-Президента ЄС Мароша Шефковіча

15 вересня з робочим візитом до Києва прибуде Віце-Президент Європейської Комісії з питань Енергетичного Союзу Марош Шефковіч.

Він проведе зустрічі з українськими високопосадовцями. Також під час відкриття 14-ої щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії він виголосить промову щодо геополітичних аспектів енергетичної політики. Віце-Президент хотів би обговорити питання прогресу реформ в енергетичному секторі, реформ Нафтогазу та транспортування газу. Серед його цілей також пошук шляхів подальшого розвитку співпраці між ЄС та Україною в контекстів Енергетичного Союзу.

Віце-Президент проведе зустрічі з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, Віце-прем’єр-міністрами Зубком та Кістіоном, Міністром енергетики Насаликом та Міністром закордонних справ Клімкіним. Також він розгляне питання реформ в енергетичному секторі з членами Комітету Верховної Ради з питань енергетики та Головою Правління НАК “Нафтогаз” Коболєвим.

Напередодні візиту Віце-Президент Шефковіч зазначив: “Європейський Союз рішуче підтримує реформи України в енергетичному секторі. Вони є ключовими для модернізації економіки. Від них виграють як споживачі, так і підприємства. Я чекаю на дискусії з українським керівництвом щодо наших подальших кроків. Ми маємо використати весь потенціал України в сфері енергоефективності, енергетики та транспортування газу”.