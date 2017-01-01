Підтримка ЄС нового законопроекту про аудит наближає Україну до найкращих європейських та міжнародних практик

Голова Представництва ЄС в Україні, Посол Хюг Мінгареллі висловив підтримку членам Уряду та Верховній Раді щодо законодавчих реформ, що зміцнюють професію аудитора в Україні.

Під час конференції, яку організувала Аудиторська Палата України 29 вересня "Майбутнє аудиторської професії: міжнародний досвід та шлях України" в Києві, він висловив підтримку з боку ЄС щодо нового Закону про аудиторську діяльність. Закон наближає професію аудитора до вимог законодавчої бази та стандартів ЄС, встановлених Комітетом з міжнародних стандартів аудиту та підтвердження достовірності інформації.

Аудитори відіграють ключову роль у наданні довіри до фінансових звітів. Високоякісні аудити підтримують фінансову стабільність та підвищують фінансову прозорість, що є критичним для залучення іноземних інвестицій. Посол Мінгареллі зазначив: «важко переоцінити важливість, яку якісні аудити відіграють у зміцненні суспільної довіри до фінансових документів та фінансової звітності. Реформування аудиту має розглядатися у контексті зусиль щодо просування чесності та прозорості у країні, а ті, хто перешкоджає та протистоїть новому закону про Аудит, діють проти інтерес української бізнес-спільноти».

Метою конференції було обговорення впровадження реформ у сфері аудиту, які розпочались у 2014 році та спрямовані на наближення національного законодавства, яке регулює обов'язковий аудит та аудиторську, до успішної міжнародної практики у відповідності із законодавчою базою ЄС. Аудитори отримали інформацію та розуміння про поточний стан законодавчих реформ у сфері аудиту та точної інформації щодо законодавчих цілей та змісту запропонованого законодавства, що знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Зміни в законодавстві щодо аудиту включають реформи, які вимагаються Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом. Угода про асоціацію, включаючи зону вільної торгівлі (DCFTA), є головним інструментом для наближення України та ЄС та зміцнення політичних та економічних зв'язків, а також слідування загальних європейських цінностей.

Панельні дискусії були зосереджені на тому, що нова модель громадського контролю аудиторів призведе до надання більш надійної інформації про українські компанії та забезпечить вітчизняним та іноземним інвесторам більшу впевненість у прийнятті інвестиційних рішень.

Аудиторська Палата України за підтримки Проекту, технічної допомоги за пріоритетними напрямками фінансового сектору в Україні» (EU-FINSTAR), що фінансується ЄС, зібрала разом аудиторів та представників Міністерства Фінансів України, Європейського Союзу та STAREP Світового Банку, Національного Банку, Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Національної Комісії з регулювання фінансових послуг для обговорення. Спікери п. Тетяна Каменська, Голова Аудиторської Палати України; п. Ніна Южаніна, Голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики; п. Юрій Долідзе, Голова служби бухгалтерського обліку, звітності та аудиту в Грузії; Джон Хупер, експерт з питань бухгалтерського обліку та аудиту, Проект EU-FINSTAR та Андрій Бусуйок |Старший спеціаліст з фінансового менеджменту, Центр реформ фінансової звітності, Світовий банк представили новини та думки для обговорення.