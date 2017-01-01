Уряд підтримав приєднання України до Регіональної конвенції Пан-Євро-Мед

20 вересня 2017 hjre, Кабінет Міністрів України на засіданні підтримав законопроект про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед). Наступним кроком має бути прийняття відповідного законопроекту Верховною Радою України.

“В липні цього року Європейський союз офіційно запросив Україну приєднатися до конвенції Пан-Євро-Мед. За цим рішенням стоїть наполеглива робота українського Уряду”, - зазначив Перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів під час свого виступу на засіданні Уряду.

Степан Кубів також розповів, що приєднання до конвенції Пан-Євро-Мед відкриває додаткові можливості в торгівлі українським експортерам. За підсумками 2016 року, експорт України до країн-учасниць Конвенції складає 53% всього експорту нашої держави. З них понад 40% - до країн Європейського Союзу, 4,2% - до Туреччини, 3,1% - до Єгипту. За 6 місяців 2017 року частка українського експорту до країн Пан-Євро-Мед вже складає більше 50%, з них 40% - до країн ЄС.

«Країни-учасниці Конвенції в рамках взаємних угод про вільну торгівлю використовують ідентичні преференційні правила походження товарів. Тобто товари, які отримали статус походження в одній з країн, можна використовувати у виробничих процесах в будь-якій з інших країн без втрати статусу преференційного походження», - пояснила важливість цього рішення заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі – Торговий представник України Наталія Микольська.

Участь в конвенції Пан-Євро-Мед дозволить українським виробникам закуповувати сировину і комплектуючі в країнах Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) або, у країнах Середземномор'я, а готову продукцію експортувати до ЄС зберігаючи статус преференційного походження - ввозити товари за зниженою, або нульовою ставкою ввізного мита.

Однак, для повноцінного використання переваг Конвенції потрібен буде ще один крок, а саме – внесення змін до протоколів щодо правил походження чинних угод про вільну торгівлю, які Україна наразі має з країнами-учасницями Конвенції: ЄС, ЄАВТ, Чорногорією, Македонією, Молдовою.

Регіональна конвенція про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження була прийнята в 2012 році за ініціативи Європейського союзу. Наразі Пан-Євро-Мед об’єднує країни ЄС, ЄАВТ, Туреччину, Албанію, Боснію і Герцеговину, Македонію, Сербію, Чорногорію, Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданію, Ліван, Марокко, Палестину, Сирію, Туніс, Фарерські острови, Молдову. У процесі приєднання до Конвенції знаходиться Грузія.

Можливість приєднання України до Конвенції передбачена положеннями Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Від приєднання України до цього інструменту регіональної співпраці очікується збільшення можливостей для преференційного експорту вітчизняних товарів на перспективні ринки, що супроводжуватиметься більшим використанням виробничого потенціалу, відкриттям нових можливостей кооперації у торгівлі між сторонами, у т.ч. шляхом залучення до регіональних та міжнародних ланцюгів створення доданої вартості, а також збільшить приріст обсягів прямих іноземних інвестицій та сприятиме відкриттю нових виробничих потужностей.