Німецький уряд надасть малим та середнім підприємствам кредити на 100 млн грн

11 жовтня 2017 року Німецько-Український Фонд (НУФ) та KredoBank підписали угоду з кредитування українських малих та середніх підприємств (МСП) на суму 100 млн гривень. Відповідно до неї, KredoBank кредитуватиме МСП на ставкою 15% річних у гривні. Угода входить до Програми сприяння МСП, що фінансується Урядом Німеччини через Німецький державний банк розвитку KfW та підтримується ініціативою Європейського Союзу EU4Business.

«Уряд Німеччини підтримує Німецько-Український фонд з 1996 року. З того часу український бізнес отримав безліч можливостей, зокрема Програму сприяння розвитку МСП. Приєднання КредоБанку до програми поширюватиме доступ українських підприємців до позики в національній валюті на вигідних умовах», ‒ заявив на прес-конференції Зебастіан Кноке, перший секретар Посольства ФРН, відділ економічної співпраці та розвитку.

Серед пріоритетних для кредитування напрямків діяльності МСП зазначається сільське, лісове та рибне господарство, переробна промисловість, тимчасове розміщення та організація харчування, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Кошти нададуть на придбання і модернізацію обладнання, придбання, будівництво або реконструкцію приміщень, поповнення обігових коштів на розширення виробництва.

«Угода з Німецько-Українським Фондом надає нам нові, зручні та доступні інструменти для розширення роботи з МСП. Підтримка пріоритетних напрямків МСП полегшить їх діяльність на ринку і активізує економіку всієї України», ‒ підкреслив Дам'ян Раґан, перший заступник голови правління KredoBank.

Виконавчий директор НУФ Олег Стринжа зазначив: «Наша головна мета на найближчий період — об’єднати зусилля з якомога більшою кількістю банків-партнерів. Також згідно стратегії розвитку НУФ до 2020 року ми вдосконалюватимемо механізм кредитування МСП, а саме доповнимо його кредитними гарантіями згідно проекту НБУ з відновлення кредитування та компенсаціями процентних ставок від місцевих адміністрацій».

«Окрім практичних порад, як вийти на єдиний ринок ЄС та якнайкраще представити там свою продукцію, одна з головних цілей ініціативи EU4Business в Україні - покращити доступ малого та середнього бізнесу до доступного довгострокового фінансування в національній валюті. Ми раді співпрацювати з KfW в цьому напрямку, щоб українські МСП отримували користь від такого фінансування», ‒ зазначила Джозелін Гуіттон, в. о. керівника торговельно-економічного відділу представництва Європейського Союзу в Україні.

Нагадаємо, що в рамках Програми підтримки МСП Німецький державний банк розвитку KfW надасть Україні 300 млн грн на підтримку фінансування МСП протягом наступних 40 років. Першим до програми приєднався ProCredit Bank 5 вересня 2017 року.