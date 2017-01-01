ЄС допомагає Україні впровадити стратегію «розумної спеціалізації» у сфері інновацій

Спільний дослідницький центр Європейської Комісії (JRC) разом з Національною академією наук України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі запроваджують методику «розумної спеціалізації» у сфері досліджень та інновацій. Деталі проекту і його позитивний вплив на економіку країни обговорили на спільній зустрічі 26 жовтня 2017 року у Києві.

«Платформа «розумної спеціалізації» (S3Platform), якою керує JRC, функціонує з 2012 року як центр впровадження цієї методики на всій території Європейського Союзу. Ми пропонуємо цю перевірену методику компетентним органам України в контексті політики сусідства ЄС, щоб підтримати унікальні конкурентні переваги у країні», – пояснив Мануель Палазуелос (Manuel Palazuelos), лідер проекту з впровадження S3Platform.

Проект впроваджується в Україні як пілотний в декількох регіонах - Харкові, Одесі та Києві. Досі він охоплював інформаційно-роз'яснювальні заходи, заходи з підготовки та визначення економічного, наукового та інноваційного потенціалу України. На черзі наступний етап: ідентифікація пріоритетних сфер для інвестування та визначення підприємницького потенціалу. На цьому етапі представники різних сфер діяльності (політичної, господарської, академічної тощо) виявлятимуть спільні можливості. Визначення перших стратегій заплановане на кінець 2018 і 2019 рр.

Концепція «розумної спеціалізації» важлива для покращення регіонального розвитку України, оскільки допомагає визначити унікальні активи та перетворити їх у конкурентні переваги, створити додаткові робочі місця. Такий підхід також сприяє економічним реформам, підвищує ефективність управління та покращує діалог між приватним і державним секторами.

Співпраця ЄС та України у сфері досліджень та інновацій сприятиме налагодженню міжнародних відносин, а також розширить співпрацю щодо європейських дослідницьких програм, зокрема Horizon 2020.

Додаткова інформація: «розумна спеціалізація» – це методика, що використовується у понад 180 регіонах Європи. Вона об’єднує промисловий, освітній та інноваційний сектори і допомагає регіонам в ідентифікації та обранні пріоритетних сфер для інвестування у дослідження та розробки, зосереджуючи увагу на їхніх позитивних рисах і конкурентних перевагах. Методика спрямована на підвищення ефективності досліджень, технічний прогрес та інновації у межах політики ЄС щодо регіонального розвитку.