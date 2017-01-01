ЄС сприятиме підвищенню обізнаності міських громад у сфері енергоефективності в житловому секторі

Фінансування проектів термомодернізації в багатоквартирних житлових будинках за рахунок новоствореного Фонду енергоефективності допоможе зменшити рахунки за енергію для громадян, підвищити конкуренцію та збільшити кількість робочих місць у енергетичному секторі, підвищивши ступінь енергетичної незалежності України - це один із висновків інформаційного туру «Досвід міської громади Києва на шляху підвищення енергоефективності в житловому секторі».

За словами керівника відділу преси та інформації Представництва ЄС в Україні Юргіса Вілчінскаса, «ЄС допомагає Україні експертизою, підготовкою законодавчої бази, створенням незалежного регулятора і фінансуванням проектів у сфері енергоефективності. Європейський Союз вітає рішення Уряду України створити Фонд енергоефективності, покликаний сприяти термомодернізації житлового сектору в країні».

«Будинкові громади Києва мають сьогодні унікальну можливість - найбільш оптимальну для них модель проведення термомодернізації житла. У столиці діє кілька міських програм, зокрема, програма співфінансування «70/30%», де місто сплачує 70% вартості ремонтних робіт та робіт з енергозбереження. Кияни мають широкий вибір варіантів, як термомодернізувати свій будинок і платити менше за житлово-комунальні послуги», - зазначив, заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Як підкреслила керівник проекту IFC (Група Світового Банку) Софія Лінн, «Єдиний правильний вибір – це об’єднатися та прийняти рішення щодо вибору управління і рівня проведення термомодернізації. Потужне фінансування для модернізації та енергозбереження буде актуальними лише для тих, хто об’єдналися та можуть відповідати за свій будинок».

В інформаційному турі взяли участь представники Представництва ЄС в Україні, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, місцевих органів влади, неурядових та донорських організацій, всеукраїнських та регіональних ЗМІ, експерти з енергоефективності, а також голови успішних ОСББ та Асоціацій ОСББ, що впроваджують кращі енергоефективні практики в житловому секторі.