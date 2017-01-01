Європейський Союз допоміг більше 4 тисячам українців в складних життєвих обставинах

Більше 4 тисяч осіб, серед яких є люди з інвалідністю, літні люди та переселенці з Київської, Чернігівської, Черкаської, Львівської, Запорізької та Дніпропетровської областей, протягом одного року отримали безкоштовні соціальні послуги від громадських та благодійних організацій у співпраці з місцевими органами влади. Це стало можливим завдяки інструменту малих грантів від Європейського союзу, повідомили в ході презентації проекту «Соціальні послуги – спільними зусиллями» 2 листопада 2017 року.

«Європейський Союз підтримав цей проект тому, що його мета – не тільки забезпечити надання якісних соціальних послуг в охоплених проектом регіонах, але й розвинути нові практики співпраці між неурядовими організаціями та органами влади у сфері надання соціальних послуг. Така співпраця все ще не поширена в Україні. Завдяки проекту «Соціальні послуги – спільними зусиллями» на місцевому рівні успішно працюють механізми бюджетної підтримки надання соціальних послуг неурядовими організаціями», ‒ зазначив Сергій Полюк, менеджер проектів у соціальній сфері Представництва Європейського Союзу в Україні.

Зокрема, біля 800 людей щоденно отримували послуги денного догляду та реабілітації, а ще 3,5 тис. осіб ‒ соціальні консультації та психологічну підтримку.

Крім цього, громадські та благодійні організації пройшли навчання з адвокації, результатом якого стало покращення надання соціальних послуг:

- в м. Буча громадська організація інвалідів «Відгук» отримала від міської влади автобус для транспортування;

- в м. Чернігів ГО «Голос Батьків» перемогла в конкурсі громадських проектів та отримала від міської влади 761,2 тис. грн на послуги денного догляду за дітьми та молоддю з інвалідністю;

- в Черкасах благодійна організація «Від серця до серця» отримала 100 тис. грн на соціальне патрулювання в місті протягом наступного року.

Про проект:



Проект «Посилення спроможності неурядових громадських організацій України та Грузії до участі в діалозі щодо надання соціальних послуг» спрямований на формування політики та співпраці з органами місцевого самоврядування. Проект реалізується Українським Незалежним Центром Політичних Досліджень спільно з Спілкою Робітничих Самаритян (Грузія) та Центром Стратегічного Дослідження та Розвитку Грузії за підтримки Європейського Союзу.