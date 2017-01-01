ЄС та Міжнародна організація праці допоможуть наблизити умови праці в Україні до європейських норм

Міжнародна організація праці (МОП) за фінансової підтримки Європейського Союзу (ЄС) розпочинають в Україні новий дворічний проект «Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання незадекларованої праці». Проект виконується у співпраці з Міністерством соціальної політики України і Державною службою з питань праці для суттєвого покращення безпеки та гігієни праці, подолання незадекларованої зайнятості, повідомили під час відкриття проекту 7 листопада 2017 року.

Проект ЄС-МОП передбачає, що національне законодавство у сфері праці буде узгоджуватися із положеннями відповідних директив ЄС та конвенцій МОП. Це сприятиме позитивним змінам на користь усіх працівників і роботодавців. Адже рівень виробничого травматизму в Україні залишається стабільно високим. За даними Держпраці України, за 9 місяців 2017 року в Україні трапилось більше 3,1 тисячі нещасних випадків, з них 257 зі смертельними наслідками, що несуттєво відрізняється від показників минулого року.

«Завдяки цьому проекту ми хочемо вдосконалити стандарти безпеки та гігієни праці українських працівників. Щоб їхнє життя та здоров'я на роботі були захищені краще», ‒ повідомив голова Представництва Європейського Союзу в Україні, посол Хюг Мінгареллі.

Державний секретар Міністерства соціальної політики Віктор Іванкевич наголосив: «Пріоритетне завдання уряду ‒ створити в Україні умови для продуктивної і безпечної праці, з гідною винагородою та додержанням законів про працю. Тому співробітництво Міністерства соціальної політики з Європейським Союзом і Міжнародною організацією праці у цьому напрямку є вкрай важливим».

У межах проекту міжнародні експерти передаватимуть інспекторам Держпраці досвід з ефективного подолання незадекларованої праці.

«Сучасне законодавство залишиться аркушем паперу, якщо не буде інструментів для забезпечення його практичного виконання. Саме тому поряд із директивами ЄС вкрай важливі конвенції МОП № 81 і № 129 про інспекцію праці, які ратифіковані Україною у 2004 році. Очікуємо, що той арсенал експертизи, знань і практичного досвіду, який ЄС і МОП спільно передадуть національним партнерам за цим проектом, сприятиме покращенню умов праці в Україні», ‒ наголосив директор Групи технічної підтримки з питань гідної праці та Бюро МОП для країн Східної Європи та Центральної Азії Маркус Пілгрім.

«Держпраці розраховує на підтримку проекту ЄС-МОП у реформуванні системи охорони праці та адаптації успішних практик інспекцій праці країн-членів ЄС. А також на комунікаційну підтримку по всій Україні для подолання незадекларованої праці», ‒ зауважив голова Державної служби з питань праці Роман Чернега.

Як показали результати перевірок, найбільша кількість незадекларованих працівників задіяні у будівельній і торговельній галузях, а також у сфері обслуговування та ресторанному бізнесі.