ЄС передає Україні досвід і обладнання для поводження з радіоактивними відходами та аварійного реагування

Щороку на території України стається в середньому близько 30 радіоактивних аварійних ситуацій (за межами атомних електростанцій). Переважно вони пов’язані з «безхазяйними джерелами», які можуть бути викинуті де завгодно – навість на узбіччі дороги. Такі аварійні ситуації потребують негайного реагування з боку спеціалістів, достатньо підготованих, аби впоратися з будь-яким складним випадком.

Українська державна корпорація «Радон» є тією організацією, яка займається радіоактивними аварійними ситуаціями. Завдяки проекту ЄС вартістю 7,4 млн €, що виконується в рамках Інструменту співробітництва у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ), «Радон» тепер озброєний передовим досвідом і найновішим обладнанням, які дозволяють упоратись із найсерйознішими випадками. Крім того, «Радон» здатен здійснювати управління та реабілітацію понад 50 місць захоронення радіоактивних відходів, розкиданих по території України (на додаток до Чорнобильської зони відчуження), іноді досить близько до густонаселених районів. Фінансований ЄС проект розпочався в грудні 2015 р. і триватиме 3 роки. Його виконання здійснюється у три фази: під час 1-ї фази виконується проектування, підтримка в закупівлі й навчанні; цю фазу виконував консорціум на чолі з Brenk Systemplanung GmbH, до якого входять DMT GmbH, TUV Nord GmbH і Plejades GmbH. Під час 2-ї фази постачається обладнання у рамках контрактів, укладених з литовською компанією Lokmis та NUVIA з Чеської Республіки. Під час 3-ї фази на майданчиках «Радона» у містах Києві, Львові, Одесі, Дніпрі й Харкові та навколо них буде встановлено системи радіаційного моніторингу.

Після завершення проекту в 2018 р. «Радон» матиме змогу виявляти будь-які джерела радіологічної небезпеки в повітрі, тим самим підвищуючи безпеку людей, які мешкають у безпосередній близькості до пунктів захоронення.

Виконання фінансованого ЄС проекту здійснюється у взаємодії з Державною інспекцією ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) та Державним агентством України з управління зоною відчуження (ДАЗВ України).

“І для України, і для ЄС критично важливе швидке виявлення та реагування на аварійні ситуації на території України, належний контроль і підтримання у відповідному стані пунктів перебування радіоактивних відходів на всій території країни. Хотів би підкреслити важливість оснащення України найновішим обладнанням для виявлення аварійних ситуацій та реагування на них. Та разом з тим є й важливіші речі: атмосфера взаємної довіри й тісної співпраці, яку ми створили з нашими українськими партнерами. Ми й надалі докладатимемо зусиль для досягнення подальшого прогресу в цих напрямках», - зазначив п. Йоганнес Ван Вліет, який відповідає за цю програму в Європейській Комісії.