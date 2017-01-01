Єврокомісія готова розглянути надання наступної макрофінансової допомоги Україні за умови пришвидшення реформ

ЄС надає різноманітну підтримку Україні, зокрема в питанні конфлікту, що розпочався в 2014 році, та під час загострення кризи платіжного балансу. Крім політичної підтримки, ЄС виділив пакет в розмірі 12,8 млрд. євро на сприяння процесу реформ. Зокрема, це й безпрецедентна сума через інструмент макрофінансової допомоги ЄС, метою якої було допомогти країні задовольнити її зовнішні фінансові потреби. Україна є й буде одним з ключових партнерів ЄС. ЄС й надалі підтримуватиме Україну та її громадян. Але вона має показати прогрес в реформах та адаптувати свою економіку.

Головном інструментом загальної стратегії ЄС щодо України було надання макрофінансової допомоги в розмірі 1,8 млрд. євро. Цю програму затвердили в квітні 2015 року. Україна отримала два транші в розмірі 1,2 млрд. євро в рамках цієї програми. Ця програма макрофінансової допомоги сприяла імплементації багатьох реформ, які мали допомогти подолати ключові виклики. Україна взяла зобов’язання провести ці реформи відповідно до внутрішньої програми реформ та цілей, визначених в Угоді про асоціації, зокрема в частині щодо поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Термін дії цієї програми макрофінансової допомоги закінчується на початку січня 2018 року.

Щодо третього та останнього траншу макрофінансової допомоги, Україна виконала значну частину зобов’язань, узгоджених з ЄС. Зокрема, це важливі кроки з підвищення прозорості управління державними фінансами; запуск реформи державного управління, судової системи та управління; прогрес у реформуванні енергетичного сектору, покращення бізнес-клімату та розвиток мережі соціальної безпеки. Виграють від цих реформ громадяни України, що є кінцевою метою допомоги ЄС.



Станом на сьогодні, Україна не виконала чотири вимоги, передбачені для виплати третього і останнього траншу макрофінансової допомоги. Тому Єврокомісія не може виплатити останній транш чинної програми макрофінансової допомоги. Ми закликаємо Україну зберігати чинну динаміку реформ в сферах, де спостерігається хороший прогрес, а також завершити виконання невиконаних зобов’язань в рамках чинної програми за підтримки всіх зацікавлених сторін.



24 листопада 2017 року в Брюсселі на полях саміту Східного партнерства Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та Президент України Петро Порошенко провели зустріч. Президент Порошенко висловив зацікавленість в наступній програмі макрофінансової допомоги від ЄС. Президент Юнкер відзначив, що він готовий розглянути цю пропозицію. Україні важливо закріпити сьогоднішню динаміку реформ та протистояти тим внутрішнім силам, які прагнуть повернути реформи назад, особливо в наступні кілька місяців.



Єврокомісія готова провести оцінку можливості надання наступної макрофінансової допомоги. Якщо це виправдано, на початку 2018 року вона подасть ініціативу щодо нової програми макрофінансової допомоги. Потрібно провести економічну оцінку, зокрема зовнішні фінансові потреби. Також слід пропрацювати деталі такої ініціативи. Важливо також впевнитись, що продовжує втілюватись програма МВФ. Таку ініціативу мають затвердити Європейський Парламент та Рада ЄС в рамках загальноприйнятої законодавчої процедури.



Довідка



Програми макрофінансової допомоги є частиною політики ЄС щодо сусідніх країн. Вони є крайніми заходами відповіді на кризу з боку ЄС. ЄС надає макрофінансову допомогу третім країнам з серйозними проблемами платіжного балансу. Крім макрофінансової допомоги, ЄС використовує й інші інструменти підтримки України. Зокрема, це гуманітарна, бюджетна, технічна допомога, а також сприяння інвестиціям.



В кінці 2014 року в умовах погіршення макрофінансової ситуації Україна надіслала запит на додаткову фінансову допомогу. 8 січня 2015 року Єврокомісія запропонувала програму макрофінансової допомоги в розмірі, що не перевищує 1,8 млрд. євро, щоб допомогти Україні задовольнити її потреби у зовнішньому фінансуванні. 15 квітня 2015 року ініціативу Єврокомісії було затверджено. 22 травня 2015 року в Ризі Україні та ЄС підписали меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоду до третьої програми макрофінансової допомоги ЄС. Україна ратифікувала ці два документи 18 червня 2015 року. 3 липня 2015 року вони набули чинності. 22 липня 2015 року Україна отримала перший транш в розмірі 600 млн. євро. 4 квітня 2017 року вона отримала другий транш, також 600 млн.євро.



Загалом, Україна отримала 2,81 млрд. євро з початку кризи в 2014 році. Ця сума включає 1,61 млрд. євро, які виділено в 2014 -2015 роках в рамках двох попередніх програм макрофінансової допомоги, а також 1,2 млрд. євро в рамках третьої програми, які діє сьогодні.