Заява Федеріки Моґеріні після 4-ої зустрічі Ради асоціаці між ЄС та Україною

Ми провели вкрай довгий, позитивний і насичений роботою ранок. Але спершу, Прем’єр-міністре [України Володимире Гройсмане], мені вкрай приємно вітати вас з усією командою тут, у Брюсселі, на четвертій зустрічі Ради асоціації між Європейським Союзом та Україною. Ми зустрілися вперше з часу набуття чинності Угодою про асоціацію та запровадження безвізового режиму між ЄС та Україною. І ці два здобутки свідчать: працюючи разом у тісній співпраці, ми здатні досягати справді вагомих і позитивних результатів для наших громадян. Якщо ми подивимося на цифри торговельних обмінів між Європейським Союзом та Україною, вони покажуть такі ж результати: дуже позитивні, дуже конкретні та реальні, що стосується щоденного життя наших народів.



Сьогодні ми обговорили нещодавній прогрес, якого досягла Україна у здійсненні багатьох важливих реформ. Дозвольте, до прикладу, наголосити на реформах у соціальній сфері, назвавши, зокрема, пенсійну реформу і реформу сфери охорони здоров’я, законодавство щодо приватизації, земельну реформу та сферу енергетики; це всі ті сфери, які дозволяють Україні розкрити свій потужний потенціал для економічного розвитку та поліпшити життя громадян. Безперечно, вкрай важливо зробити ці реформи безповоротними – і мені було вкрай приємно почути, як завжди, про рішучість Прем’єр-міністра у цьому напрямі – й досягти ще більшого прогресу у виконанні порядку денного реформ.



Боротьба проти корупції – основа всіх реформ. Багато чого було досягнуто у цьому контексті; однак й досі існують умови у боротьбі проти корупції, які слід виконати. І я знаю, наскільки персонально Прем’єр-міністр є орієнтованим на цю боротьбу. Сьогодні ми обговорили кілька подій, які турбують нас як партнера і друга України у боротьбі проти корупції. І, знову ж таки, бажання та рішучість Прем’єр-міністра вкотре переконали мене у готовності протистояти цим проблемам. Україна – за підтримки Європейського Союзу та інших міжнародних партнерів – створила антикорупційні органи.



Ми закликали українську владу посилити свої зусилля для гарантування незалежності, операційної спроможності та повної ефективності антикорупційних інституцій. І ми продовжимо працювати разом у цьому питанні та пильно слідкувати за діями і пропозиціями відповідних українських органів у цій сфері. Також я хочу наголосити на ролі громадянського суспільства у порядку денному реформ і, особливо, в актикорупційній роботі в Україні. Відданість та стійкість громадянського суспільства в Україні є надзвичайно винятковими та дійсно міцним активом для країни.



Наша Рада асоціації визнала важливість зусиль, що їх було докладено для підвищення прозорості у банківському та енергетичному секторах, а також що стосується макроекономічної стабілізації в Україні. Очевидно, що боротьба проти корупції поліпшить бізнесовий та інвестиційний клімат, сприяючи економічному зростанню в Україні. Дозвольте також, пане Прем’єр-міністре, користуючись нагодою, подякувати вам і привітати з ухваленням бюджету.



Зусилля України на шляху реформ – неймовірні, зважаючи на важку безпекову ситуацію. Ми обговорили з Прем’єр-міністром ситуацію в країні, яка склалася зараз. На жаль, ми все ще далеко від повного дотримання режиму припинення вогню. Спеціальна спостережна місія ОБСЄ повинна мати повний, безпечний і безперешкодний доступ до усіх уражених конфліктом територій. Потрібно гарантувати безпеку усіх спотерігачів Місії: їх не можна залякувати й притісняти, випадки чого трапляються переважно на територіях, контрольованих сепаратистами. Також ми обговорили гуманітарну ситуацію. Важливо задовольнити потреби цивільного населення в інклюзивний спосіб і захистити постачання води та енергоресурсів.



Також сьогодні ми підписали – насправді, ми стали свідками підписання – угоду про фінансування для програми ЄС підтримки сходу України. 50-мільйонний внесок буде використано на місцеве самоврядування, економічне відновлення, безпеку спільнот та соціальну згуртованість на контрольованих Україною територіях Донецької та Луганської областей.



Окрім того, ми скористалися можливістю, аби вкотре наголосити на нашій політиці невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя. Також ми засуджуємо чинну мілітаризацію Кримського півострова і погіршення ситуації з правами людини на ньому, включаючи заборону діяльності Меджлісу та переслідування тих, хто не визнає нелегальну анексію. Нещодавно ми дуже сильно відреагували публічно на подібні випадки. Також ми знову заликаємо до негайного звільнення усіх українських громадян, яких незаконно утримують в нелегально анексованому Криму та Росії.



Знову ж таки, пане Прем’єр-міністре, дозвольте, будь ласка, подякувати вам за ваше завзяття, відданість, роботу. Ви знаєте, що завжди можете розраховувати на Європейський Союз, аби він крок за кроком супроводжував Україну на шляху виконання нею порядку денного реформ. Ґречно вам дякую.