Результати перших 6 місяців безвізу з ЄС: громадяни України їздять до Євросоюзу на 15% більше

Українці близько 11 млн разів перетнули кордони з країнами Євросоюзу із дня набрання чинності безвізового режиму між Україною та ЄС. Це на 15% більше у порівнянні заналогічним періодом 2016 року. Безвізові подорожі підвищують переваги зони вільної торгівлі між ЄС та Україною. Вони сприяли збільшенню експорту з України до ЄС на 29% протягом перших дев’яти місяців 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Згідно з даними Державної прикордонної служби, українці понад 2,5 млн разів в’їхали до ЄС за біометричними паспортами.



За перші півроку дії безвізового режиму між Україною та ЄС інформаційний сайт проекту «Відкрий Європу» www.openeurope.in.ua відвідали 453 тис. осіб. Веб-сайт детально роз’яснює правила та можливості безвізу: роль біометричного паспорта для виїзду за кордон, терміни перебування в ЄС, можливості для туризму, короткострокового навчання та розвитку бізнесу.



Більше про програми та ініціативи ЄС можна дізнатися на веб-сайті та Facebook-сторінці Представництва Європейського Союзу в Україні.



Довідкова інформація: Безвізовий режим для громадян України з біометричними паспортами набув чинності 11 червня 2017 року для всіх країн ЄС (за виключенням Великої Британії та Ірландії), а також для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.



Комунікаційна кампанія «Відкрий Європу» інформує українців про правила та переваги безвізового режиму з ЄС. Кампанію фінансує Представництво Європейського Союзу в Україні та реалізує німецька компанія GOPA Com., член GOPA Worldwide Consultants (Gesellschaft für Organisation, Planung und Ausbildung), у партнерстві з Change Communication (Україна).