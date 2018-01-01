Україна зараз інша і ми чекаємо на інвесторів – Президент у Давосі

Президент Петро Порошенко відзначив, що щасливий від того, що вперше за багато років у Давосі є «Український дім». «І слоган: креативність, інновації, можливості - це найкраща характеристика щодо України», - сказав Президент, виступаючи на інвестиційній панелі Української асоціації венчурного та приватного капіталу в «Українському домі» у Давосі, де проходить 48-ме щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму. Він подякував організаторам і спонсорам цього майданчика, а також ентузіастам, які приїхали в Давос, щоб доносити інформацію про Україну.

Петро Порошенко наголосив, що Україна змінилась за останній період. Так, вдалося досягти макрофінансової стабільності, очистити банківську систему, ухвалено реформу освіти, охорони здоров’я, судову та пенсійну реформи, зроблено важливі кроки в сфері кібербезпеки, сільській медицині. «Коли я був обраний Президентом, Україна не мала 3G зв’язку з причини корупції. Незабаром ми відкриємо конверт для 4G зв’язку. В нас є багато компаній, готових інвестувати в це», - зауважив Глава держави. За його словами, в цьому році більше 80 компаній - світових лідерів звернулися з пропозицією про зустріч з Президентом України. «Це дуже гарна характеристика того, наскільки популярна Україна зараз серед інвесторів і наскільки вони вірять в наш успіх», - додав Глава держави.



Президент нагадав, що було ухвалено новий закон про приватизацію. «Більше не буде спеціальних змагань, що були символом корупції. Буде прозора приватизація і ми вимагаємо запустити її негайно», - зазначив Глава держави.



Президент відзначив роль ЄБРР, Світового банку, МВФ та інших міжнародних фінансових інституцій у підтримці реформ. Глава держави висловив впевненість у тому, що Україна досягне ще кращих результатів і зможе посісти місце серед перших 50-ти країн рейтингу Doing Business.



«Сьогодні була дискусія - склянка наполовину повна чи порожня. Я маю нову версію і, сподіваюсь, Президент ЄБРР (Сума Чакрабарті – ред.) підтримає мене – склянка вже не наполовину, а ми маємо вже більше. І це важливе повідомлення – будь ласка, більше не витрачайте час і не чекайте червня-липня-серпня чи осені. Це правильний час і місце сьогодні бути в "Українському домі" в Давосі. Ми чекаємо на вас, на інвесторів», - зауважив Глава держави. Він наголосив, що було зроблено багато для покращення інвестиційного клімату. «Україна зараз інша. Ви можете приїхати і ми покажемо вам це», - наголосив Президент, подякуваши Президенту ЄБРР за підтримку реформ в Україні.