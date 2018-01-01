ЄС та Україна посилюють співпрацю в транспортній сфері - спільна заява

20 лютого в Києві пройшов перший транспортний діалог високого рівня. У ньому взяли участь Міністр інфраструктури України Володимир ОМЕЛЯН та Генеральний директор Європейської Комісії з мобільності та транспорту Генрик ГОЛОЛЕЙ.

Вони обговорили питання транспортних відносин з метою посилення двосторонньої співпраці щодо всіх видів транспорту задля кращого взаєморозуміння та обміну досвідом. Сторони досягнули згоди щодо необхідності пришвидшити реформування української транспортної галузі відповідно до вимог Угоди про асоціацію. Також вони погодились, що варто якомога швидше прийняти Національну транспортну стратегію до 2030 року та кілька ключових рамкових законів.



Володимир Омелян зазначив таке: “Наша мета - дати Україні нову якісну інфраструктуру, а також оновити Україну. Я хотів би відзначити постійну підтримку ЄС - як технічну, так і фінансову - у реформуванні транспортного сектору та впровадженні законодавства ЄС у національне законодавство України. Ми прагнемо створити спільну транспортну стратегію з ЄС та сподіваємось на продовження конструктивного діалогу. Завдяки проведенню реформ спільно з Євросоюзом ми робимо справжні зміни”.



Своєю чергою, Генрик Гололей сказав таке: “Ми прагнемо покращити транспортний зв’язок між ЄС та Україною. Це має посприяти посиленню торгівлі, інвестиціям, створенню робочих місць та збалансованому економічному зростанню. Цей перший діалог, який ми проводимо сьогодні, є важливим кроком до досягнення цих цілей та поглиблення транспортних відносин з Україною. Ми з нетерпінням очікуємо наступного діалогу, коли зможемо впроваджувати транспортну стратегію України”.



Під час діалогу сторони обговорили широкий спектр питань. Вони досягнули згоди щодо важливості розвитку цифрової інфраструктури та інтелектуальних транспортних систем, покращення безпеки дорожнього руху. Також сторони погодились на потребі приділити увагу сталому розвитку довкілля задля майбутного цієї галузі, водночас не йдучи на компроміси у сфері безпеки. Сторони наголосили на важливості підписання Угоди про єдиний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом, оскільки попит на нього зростає. Також вони відзначили потребу посилення авіаційної безпеки, зокрема в питанні нагляду за авіаперевізниками, які зареєстровано в Україні.



Посадовці привітали підписання документу “Взаєморозуміння високого рівня про поширення індикативних карт Європейської транспортної мережі TEN-T на Україну” в листопаді 2017 року. Внутрішні водні шляхи відіграють важливу роль для України. Тому сторони погодились обміркувати їх можливе включення до мережі TEN-T, а також координувати спроби вирішити неврегулювані питання в цьому секторі.



Вони привітали чинні ініціативи Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) щодо інвестування в транспортну інфраструктуру, зокрема залізничний тунель “Бескид”. Такі інвестиції відчутно покращують зв’язки й таким чином сприяють взаємозв’язкам між громадянами ЄС та України, а також розвитку бізнесу.



Під час зустрічі також було наголошено на потребі швидкого ухвалення євроінтеграційних законів у транспортній галузі. Це сприятиме подальшій імплементації зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію.



Діалог також продемонстрував важливість Центру швидкого реагування на кібератаки. Сторони досягли згоди щодо потреби у посиленні спроможності українських транспортних інституцій Міністерства інфраструктури України.