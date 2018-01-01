Український аграрний експорт до ЄС у 2017 зріс на 1,2 мільярди євро

У 2017 році вартість експорту агропродовольчої продукції з України до ЄС зросла на 1,2 млрд. євро (+27%). Разом з Індонезією, це найбільш значний показник зростання експорту до ЄС. Такі дані містяться у останньому щомісячному торговельному звіті, оприлюдненому Єврокомісією 19 лютого. У ньому також наводяться деталі щодо вартості експорту та імпорту для різних секторів і регіонів.

За останні 12 місяців ЄС імпортував найбільше агропродовольчої продукції з Бразилії (11,8 млрд. євро), США (11 млрд. євро), Аргентини (5,7 млрд. євро). Також у цьому списку присутні Україна, Китай, Індонезія, Швейцарія і Туреччина. Сума імпорту в ЄС коливається в межах 4,5-5,5 млрд. євро для кожної з цих країн.



Водночас експорт агропродовольчої продукції Євросоюзу до України за останні 12 місяців зріс на понад 200 млн. євро.



Загалом, у 2017 році вартість експорту агропродовольчої продукції ЄС склала 137,9 млрд. євро. Такий показник свідчить про стійке зростання у порівнянні з 2016 роком – на 5,1% (у вартісних показниках).



Найбільше зростання у щорічній вартості експорту агропродовольчої продукції було зафіксовано до США (+6%), Росії (+16%) та деяких азійських ринків – зокрема, Японії (+11%), Китаю (+5), Гонконгу (+10%) та Південної Кореї (+13%). За останні 12 місяців найкращі показники експорту було зареєстровано у сферах винних виробів, спиртних напоїв та лікерів, а також корму для домашніх тварин. Натомість, експорт пшениці та інших зернових, а також свинини впав.



Імпорт агропродровольчої продукції до ЄС також зріс, хоча дещо повільніше за експорт. У такий спосіб торговельний баланс для агропродровольчої продукції залишається позитивним: експорт переважає імпорт на 20,5 млрд. євро.