Євросоюз і ЄБРР виділять 1,15 млрд євро Україні, Грузії та Молдові

ЄБРР і ЄС мають намір істотно збільшити обсяг програми фінансової підтримки малого та середнього бізнесу в країнах Східного партнерства.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Євросоюз нададуть підтримку малим і середнім підприємствам в Україні, Грузії та Молдові на загальну суму 1,15 млрд євро.

Про це повідомляє прес-служба ЄБРР у четвер, 22 березня.

Відзначається, що близько 1,1 млрд євро буде надано у вигляді кредитних ліній і торгового фінансування за програмою EU4Business, початковий обсяг якої оцінювався в 380 млн євро.

Крім того, 58,3 млн євро буде надано Європейським союзом у вигляді грантів.

Нагадаємо, Україна входить у топ-3 одержувачів кредитів від ЄБРР, поступаючись лише Туреччині і Єгипту. За підсумками 2017 року, ЄБРР наростив інвестиції в Україну майже на 40%.