Порошенко: Членство в ЄС - питання декількох років

Україна відповідатиме критеріям приєднання до Євросоюзу, в тому числі в боротьбі з корупцією. Порошенко зазначив свою заслугу у створенні "незалежної антикорупційної інфраструктури" у країні.

Президент Петро Порошенко переконаний, що членство України в Євросоюзі є питанням декількох років. Про це він сказав в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke, повідомляє Укрінформ із посиланням на Westdeutsche Zeitung у суботу, 18 березня.

"У Німеччині це може бути непопулярним, але я абсолютно впевнений, що Україна буде прийнята до Європейського Союзу. І це буде питання років, а не десятиліть. Навряд чи якась інша країна проявляє більше інтересу стосовно Європи, ніж Україна", - сказав Порошенко.

Президент заявив, що встановить курс на вступ України в НАТО, а потім у ЄС і рішуче буде продовжувати шлях реформ, у проведенні яких за останні три роки Україна досягла більшого прогресу, ніж за попередні 25 років. Це стосується і боротьби з корупцією.

"Ми будемо відповідати критеріям приєднання, в тому числі в боротьбі з корупцією", - пообіцяв президент.

Він зазначив свою заслугу у створенні "повністю незалежної антикорупційної інфраструктури" у країні, заявивши, що пишається цим.

При цьому Порошенко заявив, що "сам створив спеціальний антикорупційний суд, якого немає в більшості європейських країн".

Глава держави стверджує, що основа для хабарництва і корупції ліквідована. Якщо вразливим для корупції раніше був сектор енергетики, то тепер існує комплексна система управління, існує нульова терпимість до корупції.

"Запитайте у західних інвесторів: вони підтвердять, що ми досягли значного прогресу", - запропонував Порошенко.

За його словами, органи боротьби з корупцією мають підтримку і довіру міжнародних ділових партнерів.