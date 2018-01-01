Україна вже отримала 26 млн куб. м газу з ЄС

Поставки газу з Росії не здійснюються. Добовий відбір блакитного палива з підземних сховищ газу України становить 111,5 млн кубометрів.

Україна станом на 06:00 неділі, 4 березня, отримала вже 26,5 мільйонів кубометрів газу з країн Європейського Союзу. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Кризовий комітет при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

У відомстві зазначили, що поставки газу з Росії не здійснюються. За даними комітету, транзит російського газу Україною не переривався і становить 241,7 млн ​​кубометрів.

Також, згідно з оперативними даними Кризового комітету, власний видобуток газу в даний час складає 57 млн ​​кубометрівнадобу, адобовийвідбірблакитногопаливазпідземнихсховищгазустановить 111,5 млнкубометрів.

На даний момент залишок газу в ПСГ становить 9,6 млрд кубометрів, з яких споживчого - 192,2 млн кубометрів.