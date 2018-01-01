Єврокомісія виділить на програму енергозбереження в Україні 268 мільйонів євро

Європейський Союз долучається до реалізації п’ятирічної програми підтримки енергоефективності в Україні і бере участь у співфінансуванні Фонду енергоефективності.

Відповідні домовленості були досягнуті 18 квітня в Києві під час перемовин між урядом України та делегацією Європейської Комісії за активного сприяння Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

"Результатом перемовин стало підписання Угоди про фінансування Європейською Комісією Програми підтримки енергоефективності в Україні загальною вартістю 268 млн євро, з яких внесок ЄС становитиме 50,00 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у Кабміні, серед напрямків використання коштів - підтримка створення та функціонування Фонду енергоефективності через «технічний офіс», надання технічних консультаційних послуг з енергозбереження, зміцнення спроможностей банків шляхом розробки стандартних робочих процедур та тренінгів, забезпечення відповідності до вимог щодо моніторингу та верифікації тощо.

Глава уряду подякував міжнародним партнерам за фінансову підтримку створення Фонду.

«Фонд енергоефективності – найякісніший механізм забезпечення нашої енергетичної незалежності. Я певен, програми енергоефективності допоможуть не лише менше споживати енергетичних ресурсів, а і підвищувати якість послуг", - наголосив Гройсман.

Фонд енергоефективності – ключовий інструмент державної політики енергомодернізації країни. Фонд надаватиме кошти для реалізації проектів термомодернізації, встановлення ефективних опалювальних та охолоджувальних систем та обладнання, а також для заміни наявних систем та обладнання на більш ефективні.

За прогнозами уряду, за 3-5 років роботи Фонду енергоефективності економія газу становитиме не менше 7-10 млрд кубометрів, а економія коштів на закупці палива – не менше 3 млрд дол.