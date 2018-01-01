Рада ЄС схвалила виділення Україні мільярда євро

Макрофінансова допомога буде виділена двома рівними траншами. Однак до цього рішення має бути затверджене на сесії Європарламенту.

Рада Європейського Союзу у вівторок, 29 травня, затвердила виділення Україні четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Відзначається, що нова програма передбачає виплату Україні двох траншів - кожен розміром 500 млн євро.

Тепер рішення має бути затверджене на сесії Європарламенту.

Нагадаємо, у рамках перших двох програм макрофінансової допомоги протягом 2014-2015 років Єврокомісія виділила Україні 1,61 млрд євро.

Третя програма стартувала влітку 2015 року із траншу 600 млн євро. Другий транш аналогічного розміру був виділений навесні 2017 року, а третій так і не було отримано через нездатність влади виконати вимоги ЄС.

Раніше повідомлялося, що в Європарламенті схвалили надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі одного мільярда євро. Однак гроші виділять за однієї умови.

Також у ЄС заявляли, що можуть дати Україні мільярд допомоги, але за реформи.