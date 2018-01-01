Східне партнерство ЄС. П'ять пріоритетів України

У Мінську відбувся неформальний саміт, на якому обговорювалася реалізація Програми 20 головних завдань до 2020 року.

Неформальний саміт міністрів закордонних справ програми Євросоюзу Східне партнерство тривав 21-22 червня в Мінську.



Брюссель представляв єврокомісар з питань політики сусідства та розширення ЄС Йоханнес Хан. Глава МЗС України Павло Клімкін не зміг приїхати на саміт, тому Київ представляв посол в Білорусі Ігор Кизим.



Він озвучив п'ять основних позицій України щодо Східного партнерства з Євросоюзом. Корреспондент.net розповідає подробиці.

П'ять пріоритетів України

Саміт був присвячений обміну думками, як зробити Східне партнерство більш ефективним і що необхідно зробити для реалізації схваленої на Брюссельському саміті минулого року Програми 20 головних завдань до 2020 року.



Закон про нацбезпеку. Чи стане НАТО ближче



Кизим розповів про пріоритети України виданню Радіо Свобода.



1. Більш тісне економічне співробітництво, засноване на досягненнях в реалізації Угоди про асоціацію України з ЄС.



"Ми хочемо, щоб було ще більше підтримки і щоб була більш щільна інтеграція в економічній сфері", - сказав посол.



2. Більш ефективного використання транспортних можливостей України.



"У тому числі, це скоріше підписання договору про спільний авіаційний простір України з ЄС і включення українських транспортних артерій в загальноєвропейську мережу", - сказав він.



3. Засудження Росії за катастрофу малайзійського Боїнга на Донбасі. Спільна боротьба з гібридними загрозами, в сфері кібербезпеки, міграцією.



4. Боротьба з енергетичною залежністю від Росії. Кизим нагадав про відмову Газпрому виконувати рішення Стокгольмського арбітражу.



"Москва ще раз показала, що використовує газ як вид зброї. Ми також застерегли європейські країни про те, що газопровід Північний потік-2 Росія теж використовувати таким чином", - сказав посол.



5. Підтримка молоді, більше можливостей для молодих на ринках праці.

Корупція і роумінг

Україна подякувала Євросоюзу за надання в червні одного мільярда євро фінансової допомоги. На саміті оголосили, що в рамках четвертої макроекономічної допомоги всі країни партнерства отримають більше грошей від ЄС.



"Ми теж довели, що робимо для виконання Плану дій до 2020 року, ми надаємо великого значення зміцненню інститутів управління. І як одне з наших досягнень було представлено фактичне завершення антикорупційної архітектури України після того, як 7 червня був прийнятий закон про Вищий антикорупційний суд", - сказав Кизим.



Крім того, країни Східного партнерства до кінця 2020 року підпишуть угоду щодо гармонізації тарифів на роумінг.



"Прийняли рішення, що до кінця нинішнього року буде вироблено дорожню карту країн Східного партнерства та до кінця 2020 року буде підписано угоду щодо гармонізації цін на роумінгові послуги в наших країнах", - сказав представник Білорусі.



Євросоюз працював над безкоштовним роумінгом десять років.



"Сказати, що це буде завтра і відразу все дешевше - ми про це не говоримо. Ми говоримо про те, що поступово роумінгові тарифи максимально зблизимо з національними тарифами всередині країни", - уточнив він.

Білорусь налагоджує відносини з ЄС

На заключній прес-конференції глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що за останні два-три роки вдалося досягти більшого прогресу у відносинах з ЄС, ніж за попередні десятиліття.

"Ми розглядаємо участь у Східному партнерстві як невід'ємну частину нашої спільної співпраці з ЄС у всіх сферах і галузях", - запевнив Макей.



У свою чергу єврокомісар повідомив, що вже в 2018 році Білорусь і Євросоюз підпишуть документ Пріоритети партнерства Білорусі та ЄС.



У Білорусі, на відміну від інших країн Східного партнерства (Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна), немає з ЄС ратифікованої базової угоди про співпрацю, проте в останні роки відносини між ними активно розвиваються.



За словами Хана, підписання документа про пріоритети партнерства дасть позитивний сигнал європейським інвесторам, відкриє нові можливості для бізнесу, а значить, і в частині створення нових робочих місць в Білорусі.



21 червня, на зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком єврокомісар сказав, що "за останні кілька років нам вдалося вибудувати взаємодовірчі відносини".



Як пріоритет тут Хан назвав "створення поясу благополуччя", а підбиваючи підсумки дводенної конференції, 22 червня уточнив, що йдеться про "створення поясу стабільності і процвітання, забезпечення стійкості в країнах-сусідах ЄС".