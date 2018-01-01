Київ розраховує на Відень у відносинах Україна-ЄС

Від сьогодні, 1 липня, Австрія буде головувати в Євросоюзі протягом півроку під гаслом "Європа, яка захищає".
В Україні розраховують на ефективний вклад Австрії у просування порядку денного відносин із Європейським Союзом. Про це заявив президент Петро Порошенко, вітаючи Австрію з початком головування в ЄС.
"Вітаю початок Австрійського головування в Раді ЄС. В Україні цінують високий рівень нашого партнерства у справі гарантування безпеки Європи. Розраховуємо на конструктивний і ефективний внесок Відня у просування амбітного порядку денного відносин Україна-ЄС", - підкреслив Порошенко.
Глава держави висловив сподівання на непорушність єдності і солідарності ЄС з Україною з метою спільної протидії агресії Кремля і відстоювання європейських цінностей.