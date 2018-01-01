Кабмін схвалив угоду з Євросоюзом на €167 млн

Уряд України схвалив декілька угод з Євросоюзом про технічну допомогу загальним бюджетом в 167 млн ​​євро.

Кабінет міністрів України схвалив угоди з Євросоюзом про технічну допомогу загальним бюджетом в 167 млн ​​євро. Процевсереду, 12 грудня, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, за програмою розширення контактів Дім Європи терміном на вісім років виділяється 18 млн євро для налагодження професійних зв'язків і культурного обміну між громадянами країн ЄС і України (шляхом короткострокових стажувань тощо).

У той же час за програмою підтримки енергоефективності EE4U-II виділяється 54 млн євро для підвищення енергозбереження і зниження рівня викиду парникових газів.

Кабмін також схвалив фінансування програми технічного співробітництва в сумі 37 млн ​​євро, щобзалучитикоштидляімплементаціїУгодипроасоціаціюзЄС.

У свою чергу угода про фінансування заходу EU4Skills: Кращі навички для сучасної України має на меті залучення коштів ЄС для реформування і модернізації системи професійно-технічної освіти. Загальний бюджет передбаченої програми складе 58 млн євро.

Раніше стало відомо, що Євросоюз вивчає можливості надання фінансової підтримки прилеглим до Азовського моря регіонам на південному сході України, включаючи порт Маріуполь.

Також повідомлялося, що Єврокомісія надала Україні перший транш четвертої програми макрофінансової допомоги Євросоюзу номінальним обсягом 500 млн євро у вигляді позики під процентну ставку 1,25% річних з погашенням у квітні 2033 року.