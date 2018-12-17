Євросоюз готовий надати адресну допомогу Азовському регіону, що постраждав від конфлікту в Азовському морі.

На початку наступного року Євросоюз направить в Україну місію для оцінки потреб у допомозі регіонам, що постраждали від російської агресії у Керченській протоці. Відповідна домовленість була досягнута в понеділок, 17 грудня, на Раді асоціації Україна - ЄС, повідомляє Європейська правда.

"Рада асоціації обговорила можливості надання адресної допомоги ЄС Азовському регіону. Євросоюз висловив готовність вжити заходів щодо подальшого збільшення підтримки, зокрема, постраждалих районів України. В цьому контексті ЄС планує направити місію оцінки в Україну на початку 2019 року", - говориться в спільній заяві за підсумками Ради асоціації Україна - ЄС.

Крім того, ЄС буде пильно стежити за розвитком ситуації в регіоні і готовий реагувати належним чином.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 17 грудня обговорив з високим представником ЄС із закордонних справ Федерікою Могеріні ситуацію в Азовському морі і санкційну політику щодо Росії.

Раніше саміт ЄС прийняв рішення щодо Азова. У рішенні згадується можливість введення нових механізмів впливу на Росію.