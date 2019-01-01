НАТО і ЄС відповіли на зміни в Конституції України

У Євросоюзі і НАТО прокоментували рішення Верховної Ради про зміни до Конституції. Альянс і ЄС визнали прагнення України.

НАТО визнає прагнення України приєднатися до альянсу і заявляє про тверду солідарність з нею, передає Укрінформ.

"Ми вітаємо прогрес, досягнутий у реформах, і закликаємо Україну продовжувати рухатися цим шляхом реформ. Це є надзвичайно важливим для добробуту і миру в Україні і для стабільності в усьому Північноатлантичному просторі", - йдеться в коментарі.

У Євросоюзі також привітали Україну зі змінами до Конституції.

"Кожна держава має суверенне право вносити зміни до власної конституції та визначати стратегічні цілі. Як йдеться в Угоді про асоціацію ЄС-Україна, просування шляхом реформ і процес наближення (до ЄС) сприяє поступовій економічній інтеграції та поглибленню політичної асоціації з ЄС. Це було підтверджене під час саміту, який відбувся 9 липня 2018 року. У цьому контексті ми концентруємо зусилля на повній імплементації Угоди про асоціацію ЄС-Україна, включаючи її положення про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі, з метою використовувати якомога повніше всі можливості, які відкриваються для досягнення максимальної вигоди для обох сторін", - зазначив спікер ЄС.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада закріпила в Конституції курс на ЄС і НАТО. Зміни вступлять в силу після підписання документа спікером парламенту і президентом.