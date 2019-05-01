У Брюсселі представили перші кроки Зеленського

Команда новообраного президента представила послам ЄС програму з зовнішньої політики України на найближчий час.

Представники команди новообраного президента України Володимира Зеленського представили в Брюсселі його програму із зовнішньої політики на найближчий час. Про це заявив радник президента з міжнародних відносин, економіки, фінансової та банківської політики Олександр Данилюк, повідомляє Європейська правда.

"Вчора ми виступали на комітеті з питань політики і безпеки, членами якого є 28 послів країн ЄС. Ми представили там програму і перші кроки новообраного президента Володимира Зеленського. Ми побачили дуже високу зацікавленість, розуміння, що президент має високий рівень підтримки. Говорили про те, як активізувати роботу в нормандському форматі, як відповідати на провокації РФ, зокрема, паспортизацію в ОРДЛО", - сказав Данилюк.

Він зазначив, що пропозиція про зустріч надійшла від європейської сторони.

За його словами, сьогодні ще відбудуться зустрічі з дипломатичними радниками президента Єврокомісії і президента Європейської ради.

"Для нас це важливо, тому що багато реформ, які почалися раніше, повинні бути завершені зараз. Люди, які працювали з Україною раніше, тепер хочуть почути порядок денний нового президента і його першочергові кроки. Здається, те, що ми говорили, їх дуже порадувало", - зазначив радник з питань правоохоронної та антикорупційної політики Руслан Рябошапка.

Він також запевняє, що кримінальна відповідальність за незаконне збагачення буде відновлена.

"Однозначно так, це одна з наших першочергових ініціатив. Кримінальна відповідальність буде відновлена ​​за незаконне збагачення. Плюс ми запропонували додатковий інструмент, який дозволить нівелювати той негативний ефект, фактично амністію незаконно отриманих капіталів, яка відбулася завдяки рішенню Конституційного суду", - сказав Рябошапка.

Радник з міжнародних питань Олександр Данилюк зазначив, що це питання є одним з умов для успішної співпраці з МВФ.

"Для європейської сторони це також один із пріоритетів, вони кілька разів щодо цього говорили", - додав Рябошапка.