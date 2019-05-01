У Брюсселі представили перші кроки Зеленського

Команда новообраного президента представила послам ЄС програму з зовнішньої політики України на найближчий час.
Представники команди новообраного президента України Володимира Зеленського представили в Брюсселі його програму із зовнішньої політики на найближчий час. Про це заявив радник президента з міжнародних відносин, економіки, фінансової та банківської політики Олександр Данилюк, повідомляє Європейська правда.
"Вчора ми виступали на комітеті з питань політики і безпеки, членами якого є 28 послів країн ЄС. Ми представили там програму і перші кроки новообраного президента Володимира Зеленського. Ми побачили дуже високу зацікавленість, розуміння, що президент має високий рівень підтримки. Говорили про те, як активізувати роботу в нормандському форматі, як відповідати на провокації РФ, зокрема, паспортизацію в ОРДЛО", - сказав Данилюк.
Він зазначив, що пропозиція про зустріч надійшла від європейської сторони.
За його словами, сьогодні ще відбудуться зустрічі з дипломатичними радниками президента Єврокомісії і президента Європейської ради.
"Для нас це важливо, тому що багато реформ, які почалися раніше, повинні бути завершені зараз. Люди, які працювали з Україною раніше, тепер хочуть почути порядок денний нового президента і його першочергові кроки. Здається, те, що ми говорили, їх дуже порадувало", - зазначив радник з питань правоохоронної та антикорупційної політики Руслан Рябошапка.
Він також запевняє, що кримінальна відповідальність за незаконне збагачення буде відновлена.
"Однозначно так, це одна з наших першочергових ініціатив. Кримінальна відповідальність буде відновлена за незаконне збагачення. Плюс ми запропонували додатковий інструмент, який дозволить нівелювати той негативний ефект, фактично амністію незаконно отриманих капіталів, яка відбулася завдяки рішенню Конституційного суду", - сказав Рябошапка.
Радник з міжнародних питань Олександр Данилюк зазначив, що це питання є одним з умов для успішної співпраці з МВФ.
"Для європейської сторони це також один із пріоритетів, вони кілька разів щодо цього говорили", - додав Рябошапка.