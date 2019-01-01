Порошенко підписав указ про євроінтеграцію

Глава держави 20 квітня затвердив План заходів щодо реалізації стратегічного курсу України.

Президент України Петро Порошенко підписав указ Питання європейської та євроатлантичної інтеграції. Документ підписаний в суботу, 20 квітня, повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, указом затверджується План заходів щодо реалізації стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в ЄС і в Організації Північноатлантичного договору "з метою забезпечення незворотності європейського і євроатлантичного курсу України", згідно з ч.3 ст.102 Конституції України.

"Кабінет міністрів України повинен забезпечити виконання Плану заходів та щокварталу інформувати президента України про хід виконання, а також звітувати про виконання зазначеного Плану у встановлені терміни", - уточнили у Порошенка.

Секретарю Ради національної безпеки і оборони України доручено забезпечити розгляд на засіданні РНБО України в травні 2019 року питання про проведення окремих оглядів, включених в комплексний огляд сектору безпеки і подати за підсумками консультацій з представниками НАТО та держав-членів НАТО у другому півріччі 2019 року на розгляд президенту України проекти законів про охорону секретної інформації та про розвідку.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, цей документ уряд України схвалив на своєму засіданні 10 квітня.