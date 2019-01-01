Погоджено дату саміту Україна-ЄС

Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер на зустрічі в Брюсселі погодили, що саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві 8 липня.

"Сторони висловили зацікавленість у проведенні 8 липня цього року 21-го саміту Україна-ЄС в Києві", - повідомляє прес-служба президента України.

Зеленський підкреслив незмінність закріплених у Конституції України пріоритетів, насамперед із стратегічним курсом держави на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, а також готовність України дотримуватися взятих на себе зобов'язань, зокрема у відносинах з міжнародними фінансовими інституціями.

Зі свого боку глава Єврокомісії запевнив у повній підтримці України з боку ЄС в реалізації її євроінтеграційного вибору на шляху демократичних та ринкових перетворень.