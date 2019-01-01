Два роки безвізу: у Європу з'їздили майже 3 млн українців

За другий рік безвізом скористалися в чотири рази більше українців, ніж у попередньому. Найчастіше вони перетинали польський кордон.

У Європу по безвізу з'їздили майже 3 мільйони українців. Про це повідомила Державна прикордонна служба України у вівторок, 11 червня.

Безвіз почав діяти з 11 червня 2017 року. За цей час українці подорожували до Євросоюзу більше 42 мільйонів разів. За новими біометричними паспортами виїхали за кордон майже 3 мільйони громадян.

Найбільше людей - більше мільйона - перетнули кордон з Польщею. Активними були також угорський і румунський кордони, через які пройшли більше 350 тисяч і 245 тисяч осіб відповідно. До Словаччини виїхали близько 226 тисяч людей.

При цьому українці віддають перевагу авіасполученню: майже мільйон осіб виїхали за кордон саме так. Морським сполученням скористалися лише 500 людей.

Держприкордонслужба відзначає також, що за другий рік дії режиму кількість поїздок без віз збільшилася в 4,2 разу в порівнянні з попереднім роком: у перший рік новою можливістю скористалися 560 тисяч українців, а за другий рік - уже 2,35 мільйона осіб.

"Це свідчить про те, що дедалі більше українців обирають безвізові поїздки (винятково з біометричними паспортами), особливо з огляду на закінчення терміну дії віз, виданих до 11 червня 2017 року", - прокоментувала прикордонна служба.