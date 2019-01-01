Зеленський відповів на рішення ПАРЄ: Я розчарований

Президент України Володимир Зеленський розчарований рішенням ПАРЄ скасувати механізм санкцій і повернути Росію в організацію. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Розчарований рішенням ПАРЄ затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації", - написав він.

Зеленський нагадав, що минулого тижня особисто обговорював це питання з президентом Франції і канцлером Німеччини.

"Намагався переконати пана Макрона і пані Меркель, що повернення російської делегації в ПАРЄ можливо лише після того, як Росія виконає принципові вимоги Асамблеї. Шкода, що наші європейські партнери нас не почули і вчинили інакше", - зазначив президент.

Глава держави подякував українській делегації і країнам, які підтримували українську ініціативу не допустити повернення Росії.

"Головним аргументом на користь повернення стали необхідність захисту прав людини і громадянина як вищих демократичних цінностей. Сподіваюся, що в питанні захисту демократичних цінностей ні у кого не було думок про цінності матеріальні. А ще хочу побачити, як прихильники повернення російської делегації в Асамблеї - організацію, яка 70 років захищає верховенство права в Європі - відстоюватимуть і вимагатимуть іншого повернення - повернення полонених українських моряків", - заявив Зеленський.

Він нагадав, що у вівторок, 25 червня, закінчується термін виконання відповідної вимоги Міжнародного трибуналу з морського права.