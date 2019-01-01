Україна офіційно зупинила роботу в ПАРЄ

Українська делегація в ПАРЄ офіційно оголосила про рішення зупинити роботу в Асамблеї на знак протесту проти повернення делегації РФ. Про це заявив глава делегації Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.

Українська делегація вирішила припинити участь в роботі ПАРЄ, крім питань, пов'язаних з позбавленням повноважень російської делегації.

Делегація звертається до Верховної ради з необхідністю терміново розглянути питання зупинення участі України в ПАРЄ в подальшому.

Також делегація звертається до президента і МЗС - негайно виробити чітку позицію щодо подальшої участі України в органах Ради Європи.

Нагадаємо, ПАРЄ підтримала резолюцію про повернення делегації Росії. Документ змінює правила Асамблеї і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема стосовно РФ. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, утрималися 10.