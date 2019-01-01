ЄС продовжить підтримку України - заяви саміту

Європейський Союз залишається на позиції твердої підтримки і відданості незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Про це йдеться у спільній заяві президентів України Володимира Зеленського, Європейської Ради Дональда Туска і Європейської Комісії Жан-Клода Юнкера, опублікованій на сайті президента України.

"ЄС підкреслив свою непохитну підтримку і відданість незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - зазначено в документі.

Також учасники саміту підтвердили незмінну прихильність зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським Союзом на основі Угоди про асоціацію і поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (СА / ПВЗВТ).

Сторони погодилися повною мірою використовувати потенціал Угоди і у зв'язку з цим наголосили на важливості продовження виконання Україною своїх зобов'язань.

Крім того, за результатами саміту учасники привітали проведення вільних і чесних президентських виборів в Україні і заявили, що очікують на парламентські вибори 21 липня.

Обидві сторони також підкреслили важливість підтримки Україною макроекономічної стабільності, реалізації програми МВФ, виконання всіх заходів у рамках Програми макрофінансової допомоги ЄС.

Учасники саміту відзначили значимість реформ в Україні і заявили про необхідність їхнього продовження.

Серед інших тем, про які йдеться в документі, - необхідність імплементації Мінських угод, засудження дій Росії на Донбасі і в Криму, а також захоплення українських моряків у Керченській протоці і притягнення до суду винних у катастрофі МН-17.

Нагадаємо, що 8 липня в Києві проходив XXI саміт Україна - ЄС. У рамках заходу президент України Володимир Зеленський, президент Ради Європи Дональд Туск, а також глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер провели зустріч.