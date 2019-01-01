Євросоюз готує Україні 500 млн євро допомоги

Європейські чиновники відзначили, що кошти будуть виділені, як тільки Україна виконає певні умови.

Євросоюз готовий виділити другий транш Четвертої програми макрофінансової допомоги Україні в розмірі 500 млн євро. Про це заявили президент Європейської ради Дональд Туск і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер після саміту Україна-ЄС, передає пресслужба Міністерства закордонних справ.

Європейські чиновники відзначили, що кошти будуть виділені, як тільки Україна виконає певні умови. Зокрема, мова йде про підтримку Україною макроекономічної стабільності, реалізації програми МВФ, виконання всіх заходів у рамках Програми макрофінансової допомоги ЄС.

Також ЄС очікує підтримки незалежності Національного банку України і стабільності фінансового сектору.

Раніше повідомлялося, що ЄС продовжить підтримку України. Учасники саміту Україна-ЄС оприлюднили підсумковий документ, що містить 14 пунктів, у яких йдеться про позицію ЄС щодо України.