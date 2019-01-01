Гончарук повідомив Єврокомісії про наміри України щодо членства в ЄС

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче максимально наблизитися до членства в Європейському Союзі протягом п'яти років. Про це він сказав під час зустрічі з гендиректором Директорату Єврокомісії з питань європейської політики сусідства і переговорів із розширення Крістіаном Даніельсоном, повідомляє прес-служба Кабміну в четвер, 31 жовтня.

"Європейська та євроатлантична інтеграція - наш ключовий пріоритет. І ми про це не просто говоримо, ми доводимо це своїми діями. Через п'ять років ми хочемо максимально наблизитися до членства в ЄС. І в цьому ми потребуємо вашої допомоги", - сказав прем'єр.

Під час зустрічі Гончарук зазначив, що Україна сподівається на особливий формат партнерства в рамках ініціативи Європейського Союзу Східне партнерство, а також зацікавлена ​​в укладенні АСАА - угоди про так званий промисловий безвіз, який стане значним кроком на євроінтеграційному шляху.

У свою чергу, Крістіан Даніельсон наголосив на важливості для Єврокомісії вивчення питання для подальшого проведення переговорів і укладення АСАА. Сторони домовилися обговорити реалізацію цього процесу пізніше.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив курс на євроінтеграцію України, заявивши, що, на жаль, не всі країни Європи хочуть бачити Україну членом блоку.