ЄБРР і ЄС виділять €120 млн малому і середньому бізнесу в Україні

Європейський банк реконструкції і розвитку спільно з Європейським Союзом відкривають нову програму для українського малого та середнього бізнесу в розмірі 120 млн євро. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна у вівторок, 8 жовтня.

Майже 70 млн євро в гривневому еквіваленті будуть доступні через Райффайзен Банк Аваль, ПроКредит Банк і ОТП Банк. Зокрема, Райффайзен Банк Аваль отримає кредит в розмірі 25 млн євро в гривневому еквіваленті, ПроКредит Банк - 20 млн євро, ОТП Банк - $25 млн.

"Ці кошти будуть надаватися на інвестиції, а також для цілей обігового капіталу МСП, які є двигуном місцевої економіки і створили майже 80% робочих місць в країні", - зазначили в ЄБРР.

Загальний ліміт програми фінансування місцевих малих підприємств (МСП) EU4Business становить близько 120 млн євро в гривневому еквіваленту.