Україна лідирує у світі за позитивним ставленням до ЄС

Україна - четверта серед опитаних. Згідно з дослідженням, в Україні 79% респондентів позитивно ставляться до Євросоюзу.

Україна входить до числа лідерів країн всередині і за межами ЄС, чиє населення в переважній більшості позитивно ставиться до Євросоюзу. Про це свідчать результати оприлюдненого в понеділок опитування дослідницького центру Pew.

Центр Pew опитав людей в 33 країнах про те, як вони ставляться до ЄС - позитивно чи негативно. Громадяни всіх 14 опитаних країн блоку дали в цілому позитивну відповідь, причому найбільше прихильників ЄС у Польщі (84%) і Литві (83%). У дослідженні наголошується медіанний показник.

На третьому місці за прихильністю до ЄС - громадяни Південної Кореї (80%).

Україна - четверта серед опитаних. Згідно з дослідженням, в Україні 79% респондентів позитивно ставляться до ЄС, незважаючи на те, що країна не є членом блоку. При цьому українці, які вдома розмовляють тільки українською мовою, найбільш позитивно ставляться до Євросоюзу (88%).

У той же час кількість тих, хто говорить тільки російською вдома і позитивно ставиться до ЄС, теж є істотною (71%). Кількість прихильників серед населення, що говорить обидвома мовами і позитивно ставиться до блоку, досягає 74%.

Єдині дві країни, у яких негативний погляд на ЄС переважає над позитивним, - це Росія (37% сприятливо проти 44% несприятливо) і Туреччина (34% сприятливо проти 56% несприятливо).

За даними дослідників, Україна поряд з Ізраїлем, Філіппінами, Ліваном, Туреччиною, Південною Кореєю, Аргентиною і Мексикою входить в число країн, де частка населення з позитивною оцінкою ЄС зросла в порівнянні з 2013 роком, коли проводилося попереднє опитування.