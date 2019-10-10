Зеленський: Деякі країни не хочуть нас бачити в ЄС

Глава держави повідомив, що Україна прагне до Євросоюзу, але деякі країни не хочуть нас там бачити.

Президент Володимир Зеленський підтвердив курс на євроінтеграцію України, заявивши, що, на жаль, не всі країни Європи хочуть бачити Україну членом блоку. Про це Зеленський розповів журналістам під час прес-марафону в Києві, передає Європейська правда.

"Усі знають, що ми хочемо євроінтегруватися, потрапити в Євросоюз, бути європейською країною. Це рішення людей, які є українцями. Це найголовніше. Я підтверджую і підтримую цей курс", - сказав Зеленський.

Однак він підкреслив, що зближення з ЄС - це дорога з двостороннім рухом, а деякі члени блоку - проти євроінтеграції України.

"Ми повинні прагнути, ми хочемо. Але ми хочемо, щоб всі хотіли нас там бачити. Є деякі країни в Європі, які не бачать Україну і в Європейському Союзі... коли йде розмова про НАТО або про будь-що ще", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що для цього є "різні причини", додавши, що сподівається на налагодження відносин з цими країнами.

"Я хотів би, щоб у нас налагодилися нормальні відносини з усіма країнами, які поки не підтверджують таку ж потужну підтримку, як ви (поляки. - ред.). Я думаю, що це нас обов'язково чекає", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання польського журналіста.