Кулеба назвав пріоритети інтеграції України в ЄС

За словами віце-прем'єра, Угода про асоціацію між Україною та ЄС є основою реформ в Україні.

На 5-му засіданні Комітету асоціації Україна - ЄС, яке почалося 5 листопада в Брюсселі, обговорюються напрями подальшої європейської інтеграції України. Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, відкриваючи засідання, назвав п'ять пріоритетів у цьому напрямку. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Віце-прем'єр нагадав, що нинішній уряд "є першим в історії України, який вніс у свою офіційну програму діяльності амбітну мету - досягти економічних копенгагенських критеріїв членства в ЄС протягом наступних п'яти років".

За словами Кулеби, Угода про асоціацію між Україною та ЄС є основою реформ в Україні. "Однак значення і потенціал цієї Угоди значно більші, тому що інтеграція України в ЄС на основі цієї угоди є також і шляхом до посилення Європейського Союзу".

Він подякував ЄС за партнерство: "Ми цінуємо вашу тверду підтримку і солідарність в умовах триваючої російської агресії, оскільки Росія продовжує руйнувати нашу країну, незаконно окупувавши Крим і частину Донецької та Луганської областей, а також поширюючи дезінформацію і ненависть по всій країні", - підкреслив віце-прем'єр.

Він також підкреслив, що Україна цінує підтримку ЄС у проведенні реформ в країні.

Кулеба окреслив п'ять поточних пріоритетів інтеграції України в ЄС. Це, по-перше, секторальна інтеграція. "Я закликаю вас розробити конкретні спільні кроки, дорожні карти, програми і плани дій для підтримання високої динаміки інтеграції України в цифровий і енергетичні ринки ЄС, спрощення митних формальностей в торгівлі з ЄС, а також у сфері юстиції, свободи та безпеки", - зазначив віце-прем'єр.

Другим пріоритетом є подолання наслідків зміни клімату та енергоефективність. "Я представляю уряд, який сприймає проблему зміни клімату серйозніше, ніж попередній. Ми від щирого серця вітаємо Європейську зелену угоду. Україна готова стати надійним партнером ЄС в декарбонізації, включаючи спільну з ЄС енергетичну систему", - сказав представник українського уряду.

Третім пріоритетом він назвав приведення положень Угоди про асоціацію у відповідність з реальним зростанням торгівлі, зокрема шляхом перегляду тарифів, безмитних квот і розширення потенціалу шляхом укладення угоди ACAA ("промисловий безвіз") після завершення відповідних двосторонніх процедур. "Ми сподіваємося якомога швидше зустріти в Києві місію оцінки ЄС з питань ACAA", - зазначив Дмитро Кулеба.

Четвертим пріоритетом є європейська інтеграція в регіонах України - так звана децентралізація євроінтеграції. "Минулого тижня в Маріуполі я брав участь у відкритті регіонального офісу ЄС. Ваше бачення такої присутності на місцях прекрасно відповідає баченню нашого уряду в частині відкриття офісів європейської інтеграції у всіх регіонах України. Я був би дуже вдячний, якби Європейський Союз міг нас підтримати в цьому починанні. Я сподіваюся, ви поділяєте моє переконання, що в інтересах ЄС об'єднатися з Урядом з метою подальшого поширення європейських цінностей, стандартів, практик та інструментів, діяти погоджено, глибше й ефективніше", - підкреслив віце-прем'єр.

П'ятим пріоритетом є відновлення інфраструктури Донбасу. Кулеба зазначив, що на шляху досягнення цих цілей є багато обмежень, таких як бюрократія, фінансові та політичні потрясіння, відсутність амбіцій або надмірні амбіції. "Але слід пам'ятати вислів: якщо є воля, знайдеться і спосіб. Я розраховую на бажання обох наших сторін максимально використовувати Угоду про асоціацію для того, щоб разом рухатися вперед заради українського народу і Європи в цілому", - підкреслив віце-прем'єр.

Він також закликав колег як з України, так і з Європейської комісії скористатися можливостями цього візиту, щоб встановити прямі контакти: "Чим краще ми знаємо і розуміємо один одного, тим більше зможемо планувати і досягати разом".