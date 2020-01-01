Гончарук розповів, коли Україна відповідатиме критеріям членства в ЄС

Глава Кабміну має намір синхронізувати екологічну політику з країнами-членами Європейського Союзу.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що через п'ять років Україна відповідатиме критеріям членства в Європейському Союзі. Про це він у вівторок, 28 січня, написав на своїй сторінці у Facebook.

"Програма уряду передбачає амбітну мету - через п'ять років Україна буде відповідати критеріям членства в ЄС. Саме тому важливо синхронізувати політику з країнами-членами ЄС, зокрема і в рамках Європейської зеленої угоди", - написав він.

Йдеться про пакет заходів, спрямованих на модернізацію економіки і соціальної сфери з метою, щоб Європа стала "кліматично дружнім" континентом до 2050 року. Відповідна угода була прийнята Єврокомісією в грудні 2019 року.

Сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук запропонував віце-президенту Єврокомісії з питань Європейської зеленої угоди Франсу Тіммермансу розпочати діалог з розвитку загальної дорожньої карти з метою приєднання України до цієї ініціативи.

"Наша амбіція - трансформувати країну в сильну конкурентну економіку з цифровізованою і енергоефективною промисловістю, високорозвиненою інфраструктурою і гідним рівнем життя для людей", - написав Гончарук, проілюструвавши повідомлення рукостисканням з Франсом Тіммермансом.

Раніше повідомлялося, що врятувати Землю від кліматичної катастрофи можна за $ 2,5 трлн. Експерти озвучили ціну, яка врятує Землю від негативних наслідків зміни клімату.