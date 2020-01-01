Україна скоро отримає новий транш МВФ

ЄС перерахує Україні 500 млн євро другого траншу. Україна виконала для цього всі умови, заявив заступник голови ЄК.
Україна вже найближчим часом отримає другий транш макрофінансової допомоги ЄС в €500 млн. Про це заявив заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на брифінгу з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком у Брюсселі у вівторок, 28 січня.
За словами Домбровскіса, Україна виконала всі умови для отримання нового траншу МВФ.
"Згідно з нашою попередньою оцінкою, умови для перерахування другого траншу в 500 млн євро в рамках Четвертої програми макрофінансової допомоги були виконані. Ми вже запустили всі необхідні процедури, щоб перевести ці кошти, як тільки будуть виконані останні умови за програмою МВФ", - заявив Домбровскіс.