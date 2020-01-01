Україні не треба гармонізувати закони з ЄС - Арахамія

Глава президентської фракції заявив, що Україна повинна створювати власні правила гри, інакше буде найслабшою економікою в ЄС.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія під час виступу в Українському домі в Давосі в середу, 22 січня, заявив, що Україні варто тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства з ЄС, повідомляє Укрінформ.

За словами Арахамії, потрібно створювати свої правила гри і використовувати конкурентні переваги.

"Багато які сусідні країни тиснуть на нас, схиляючи до так званої "гармонізації законодавства". Однак, я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабка економіка об'єднується із сильною, то завжди буде залишатися слабкою, граючи за однаковими правилами", - сказав Арахамія.

На його переконання, Україна повинна створити унікальні правила, - і "заради використання наших відмінностей приходитимуть інвестори". "Ці слова можуть бути непопулярними в Європарламенті чи деінде, але ми повинні зайняти якесь унікальне місце, аж поки станемо сильнішими, - і вже тоді можемо синхронізуватися", - зазначив депутат.

Арахамія також наголосив на важливості для України створення власних правил гри і використання "конкурентної переваги".

"Якщо ми гармонізуємося, то можемо стати найслабшою економікою в ЄС, чимось на зразок Словенії. Будучи величезною державою, ми будемо мати дуже малий вплив, оскільки правила гри вже існують", - підсумував він.