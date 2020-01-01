Україна виконала умови ЄС за новим кредитом

Необхідно спочатку дочекатися рішення Міжнародного валютного фонду про новий кредит офіційному Києву.

Україна отримає від Євросоюзу займ на 500 млн євро після підписання нової кредитної угоди між офіційним Києвом і Міжнародним валютним фондом. Про це в четвер, 14 травня, заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеі.

"Як тільки МВФ надасть свою остаточну оцінку і схвалить подальшу співпрацю з Україною, ЄС буде готовий до виділення другого траншу макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро без затримки", - сказав він.

При цьому єврокомісар підкреслив, що влада України виконала всі умови для виділення нової позики ЄС. Він привітав ухвалення Верховною Радою закону про заборону повертати націоналізовані банки колишнім власникам за рішенням суду.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що уряд України хоче отримати в поточному році 10 млрд доларів західних кредитів. За його словами, це гроші від різних міжнародних фінансових організацій: МВФ, європейських структур, ЄС і країн-партнерів в цілому.