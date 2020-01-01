Безвізу України нічого не загрожує - Єврокомісія

Ні пандемія коронавірусу, ані інші причини не стануть підставою для перегляду безвізового режиму, кажуть в ЄК.

Євросоюз не переглядатиме безвізовий режим з Україною ні через пандемію, ані в інших випадках. Про це заявила заступник голови Гендиректорату Єврокомісії з питань політики сусідства та розширення Катаріна Матернова в інтерв'ю Європейській правді в п'ятницю, 15 травня.

"Я жодного разу не чула в Брюсселі навіть дискусій про це. Безвізовий режим з епідемією не пов'язаний. Зрештою, навіть якщо міркувати логічно - як відновлення візового режиму допомогло б у протидії епідемії?" - зазначила Матернова.

Вона стверджує, що їй не відомо про загрозу візової лібералізації для України з якихось інших причин.

"Єврокомісія здійснює щорічний перегляд дотримання умов візової лібералізації, і ми можемо звертати увагу (держав, громадяни яких подорожують без віз - ред.) на деякі індикатори, але щодо України не було навіть підстав для такої дискусії. І, повторюся, немає жодного зв'язку між візовою лібералізацією та поточною кризою", - продовжила політик.

Представник ЄК не стала прогнозувати, коли українці зможуть відновити поїздки в ЄС, оскільки навіть всередині Шенгенської зони немає ясності щодо відкриття кордонів.

"Ми ще не на тому рівні, коли можна говорити про відкриття кордонів. Ми створили "зелені лінії" для товарів, але для пасажирського руху залишаються дуже численні обмеження навіть всередині ЄС", - резюмувала Матернова.