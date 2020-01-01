Українським водіям повернуть техогляд

У новому законі про техогляд обіцяють забрати цю функцію у МВС і виключити можливість поборів із водіїв.

Міністерство інфраструктури внесе на розгляд Верховної Ради законопроект про правила техогляду автомобілів. Про це в середу ввечері, 27 травня, повідомив міністр Владислав Криклій за підсумками зустрічі з послом ЄС в Україні Матті Маасікасом.

Криклій нагадав, що повернення раніше скасованого в Україні обов'язкового техогляду для всіх легкових автомобілів - одна з умов угоди про асоціацію з ЄС.

Але відповідні законопроекти, які вносилися в парламент раніше, не влаштовували представників Євросоюзу як потенційно корупційні. Криклій пообіцяв врахувати ці зауваження.

"Буде проект закону про загальнодержавний технічний огляд - але це буде не в тому вигляді, як це було, коли до цього були причетні поліцейські. Зокрема, жодних монополій в ньому не буде", - сказав міністр.

Як повідомлялося, Верховний суд постановив, що поліція не має права штрафувати за відсутність техогляду службові автомобілі і вантажний комерційний транспорт, який перевозить товар на підприємстві.