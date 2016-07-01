Бюджет області зріс майже на 180 мільйонів гривень

Загальний фонд обласного бюджету за січень-червень 2016 року зріс на 180 млн грн. і склав майже 1,5 млрд грн. Збільшення відбулося за рахунок зростання: податку на доходи фізичних осіб, плату за користування надрами, податку на прибуток приватного сектору тощо.

Додаткові кошти направлять на будівництво водогонів (8 млн грн. на будівництво 12 водоводів у 2017 році), 18 млн грн. на благоустрій міста та сіл області (ремонт житлових будинків, освітлення вулиць, ремонт прибудинкових територій), 51 млн грн. - на енергозбережні заходи (пункти доочищення води, модернізації котелень, усунення витрат в системах водопостачання). Додатково 38 млн. грн. – отримають Нікополь, Марганець та Орджонікідзе на переведення свого фонду на індивідуальне опалення, ще 60 млн надійдуть на капремонти освітніх та медичних закладів.

Крім того, в обласному бюджеті передбачили 5 млн грн. на спів фінансування проектів органів місцевого самоврядування (облаштування медичних закладів, медичні послуги учасникам АТО, енергозбереження в комунальних закладах. Ще 1,5 млн грн. – на фінансування енергозбережних закладів в ОСББ,ЖСК та ін. локальних громадах.

За відповідні зміни до бюджету 29 липня проголосували депутати у ході чергової сесії обласної ради.

«Бюджет, який ми сьогодні прийняли пройшов детальне обговорення у кожній комісії та фракції. Таке вагоме збільшення бюджету відбулося завдяки роботі звичайних людей, які щодня працюють і сплачують податки, завдяки мудрим керівникам, які роблять свої підприємства прибутковими. Тож я перш за все дякую всім мешканцям області, які плідно працюють задля процвітання нашого регіону. Кошти, які додатково з`явились у бюджеті будуть направлені на реалізацію важливих проектів та заходів громад регіону», - зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов.