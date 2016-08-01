У Дніпрі відкрили першу безкоштовну електрозаправку

Презентував її голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов разом з одним з державних банків на пр. Гагаріна,115. Відкрили її у рамках урядової політики енергозбереження та екологічної безпеки.

«Обласна рада підтримує політику енергозбереження та екологічної безпеки. Один із наших стратегічних напрямків - популяризація екологічно чистого, «зеленого», прогресивного виду транспорту та розвиток такої інфраструктури. Такий підхід дозволить збільшити кількість еко-автомобілів, що у свою чергу зменшить забруднення навколишнього середовища та дозволить заощаджувати родинні гаманці. Ми також розглядаємо можливість переведенння автопарку, який обслуговує обласну раду та облдержадміністрацію на електрокари. Упевнений, що спільними зусиллями бізнесу і влади ми зробимо великий крок до енергетичної незалежності нашої країни, - зазначив Гліб Пригунов.

Нагадаємо, наш регіон є одним з лідерів в Україні після Київської та Львівської областей за кількістю зарядних станцій для електрокарів, їх у нас близько 50.