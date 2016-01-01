Самостійно розпоряджатись власним бюджетом та залучати іноземні інвестиції – реалії для громад після децентралізації

Самостійно розпоряджатись власним бюджетом та залучати іноземні інвестиції – реалії для громад після децентралізації Одне з ключових завдань децентралізації – надати фінансову самостійність територіям.

Громади, які вже пройшли реформування, відчули реальне збільшення бюджету, адже велика частина податків залишається на місцях, в рази збільшеними бюджетами громади розпоряджаються на власний розсуд. Також у громад з`явилась можливість залучати іноземні інвестиції. одним із ключових завдань обласної ради – показати громадам шляхи залучення інвестицій на свої території. Представники Дніпропетровського регіонального інвестиційного агентства разом з громадськими організаціями провели для підприємців та жителів Петриківського р-ну семінар «Підтримка малого та середнього бізнесу через створення інвестиційно привабливих умов та нових ринків”. На ньому навчили ефективним крокам, як залучати інвестиції у найбільш пріоритетні сфери. Серед головних методів — пошук місцевого інвестора, формування власних інвестиційних територій та їх активна промоція, просування на міжнародному рівні впізнаваних брендів району (Петриківський розпис та етно-туризм). ГО „Споживач” презентувала проект „European Enterprise Network (EEN)”, направлений на пошук ділових партнерів за кордоном та бізнес-проект „Крамниця „А”, мета якого — створити майданчик для співпраці та спілкування українського бізнес-середовища. «Децентралізація відкриває багато перспектив перед громадами. У першу чергу — це економічна незалежність від центру. Громади не ходять з протягнутою рукою, а самі заробляють кошти та інвестують їх у потрібні для своїх територій проекти. Саме тому, забезпечивши сприятливі умови для власних підприємців, створивши інвестиційно привабливі території, навчивши їх уміло використовувати ресурсів, громада зможе не тільки збільшити свої бюджети, а й створити нові робочі місця, розвивати власну інфраструктуру», — зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов.